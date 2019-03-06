Vali Deniz, Robotik ve Kodlama Atölyesi Açtı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesinde ilkokul öğrencilerinin eğitim göreceği robotik ve kodlama atölyesini açtı,Vali Deniz, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesinde ilkokul öğrencilerinin eğitim göreceği robotik ve kodlama atölyesini açtı,



Vali Deniz, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Daha sonra Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlkokulu'na geçen Vali Deniz, burada ilçe milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla yapılan robotik ve kodlama atölyesinin açılışını yaptı.



Atölyede incelemelerde bulunan Deniz, geleceğin öğrencilerini yetiştirmek çalışmalar yapıldığını, benzer atölyelerde yetişen gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.



Bu yıl başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" kampanyası kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere kitap hediye eden Deniz, daha sonra Sancaklı İğdecik Mahallesindeki Sancaklı İğdecik Hayrullah Divrik İlkokulu'nu ziyaret etti.



Vali Deniz'e ziyaretlerinde Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş eşlik etti.

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