Vali Deniz şehidin ailesini unutmadı
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Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın ailesini ziyaret etti.
Vali Ahmet Deniz, Şehit Mümin Koca'nın babası İsmail Koca ve yakınlarıyla sohbet ederek şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduklarını, onlar için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Vali Deniz şehit Mümin Koca'nın akrabası olan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. - MANİSA
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