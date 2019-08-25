Son Dakika Haberleri: Vali Deniz şehidin ailesini unutmadı
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Vali Deniz şehidin ailesini unutmadı

5 dakika önce

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Deniz şehidin ailesini unutmadı, System.String[]

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın ailesini ziyaret etti.


Vali Ahmet Deniz, Şehit Mümin Koca'nın babası İsmail Koca ve yakınlarıyla sohbet ederek şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduklarını, onlar için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Vali Deniz şehit Mümin Koca'nın akrabası olan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. - MANİSA

Akhisar, Tunceli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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