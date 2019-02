Vali Deniz Selendi'de İncelemelerde Bulundu

İlçe ziyaretleri kapsamında Selendi'ye giden Manisa Valisi Ahmet Deniz ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Selendi'ye giden Manisa Valisi Ahmet Deniz ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Selendi Kaymakamı Can Atak'ı makamında ziyaret eden Vali Deniz, Selendi'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Selendi'ye ilk kez geldiğini ve güzel bir ilçe olduğunu belirten Vali Ahmet Deniz ilçeyi daha ileri seviyeye getirmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.



Vali Deniz ilçe daire müdürleriyle yaptığı toplantıda nitelikli eğitim ve okuma alışkanlığının artırılması için hassasiyetle çalışma yapılmasını, vatandaşa sunulan hizmette saygı gösterilmesini istedi. Vali Ahmet Deniz kaymakamlık binasında bulunan Selendi Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Yıldırım'ı da ziyaret etti.



Vali Deniz Kaymakamlık ziyaretinden sonra badminton sporunda Balkan Şampiyonu yetiştiren 3 Eylül Ortaokulunu da ziyaret etti. Ziyarette Balkan Badminton Şampiyonu Ravza Bodur, Türkiye şampiyonu Tuğçe Damar, Okul Müdürü Mesut Yıldız ile Antrenörleri Zeliha ve Okan Demir Çifti karşıladı. Şampiyon öğrencileri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Vali Deniz sınıflarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet edip kitap hediye etti.



2019 yılının Manisa için kitap okuma yılı olacağını ifade eden ve her programında okumayı teşvik eden Vali Deniz, 3 Eylül Ortaokulu öğrencileri ile birlikte sınıfta kitap okudu. Eğitimde niteliği artırmanın en öncelikli çalışmaları olduğunu hatırlatan Vali Deniz, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "İyi kitap okuyan birisinin başarılı olmama ihtimali yok" dedi.



Daha sonra yapımı tamamlanarak geçtiğimiz hafta hizmete giren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasına giderek incelemelerde bulunan Vali Deniz Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan'dan bilgi aldı.



Vali Deniz ve Kaymakam Can Atak Selendi esnafını da ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Selendi'de kahvehanelere de uğrayan Vali Deniz burada vatandaşlarla oturup sohbet etti.



Vali Ahmet Deniz Selendi programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulundu. Vali Deniz'e ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can eşlik etti. İlçe jandarma Komutanlığında askerlik hizmetini yapan askerlere hayırlı teskereler dileyen Vali Deniz askerler ile yemek yedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

