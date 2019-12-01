Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, spor yatırımlarını yerinde inceledi
Son Dakika Spor Vali Deniz, spor yatırımlarını yerinde inceledi - Son Dakika Spor

Vali Deniz, spor yatırımlarını yerinde inceledi

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Eylül ve Aşağıçobanisa futbol sahalarında yapılacak çalışmalar öncesi incelemelerde bulunurken, yenilenecek olan Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda incelemelerde bulunarak çocuklarla sohbet etti.

Vali Deniz, spor yatırımlarını yerinde inceledi, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Eylül ve Aşağıçobanisa futbol sahalarında yapılacak çalışmalar öncesi incelemelerde bulunurken, yenilenecek olan Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda incelemelerde bulunarak çocuklarla sohbet etti.


Vali Ahmet Deniz, 8 Eylül ve Aşağıçobanisa futbol sahalarında yapılacak çalışmalar öncesi incelemelerde bulundu. Aşağıçobanisa Mahallesinde düğün yemeği için bir araya gelen vatandaşlarla da selamlaşarak, sohbet eden Vali Deniz daha sonra Hacıhaliller futbol sahasını da inceledi.


İnceleme ziyaretlerinde Vali Deniz'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Manisa (ASKF) Başkanı Erol Timur eşlik etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Spor Salonu yenileniyor


Vali Ahmet Deniz, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü spor salonunda incelemelerde bulundu. Kurum bünyesinde yer alan spor salonunun çocukların daha aktif ve verimli kullanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak çalışması ile yenileneceğini söyleyen Vali Deniz, kurum bahçesinde spor yapan çocuklarla da sohbet etti.


Vali Ahmet Deniz'e incelemelerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve yetkililer eşlik etti. - MANİSA

Aşağıçobanisa, Manisa, Futbol, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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