Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Taşkın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Deniz, Taşkın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, sağanak yağış nedeniyle taşkınların olduğu Spil Mahallesi ve çevresinde inceleme yaparak, çalışmaları takip ve koordine etti.

Vali Deniz, Taşkın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, sağanak yağış nedeniyle taşkınların olduğu Spil Mahallesi ve çevresinde inceleme yaparak, çalışmaları takip ve koordine etti.

Çalışmalara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı. Daha sonra Vali Deniz, Jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ, İtfaiye tarafından GAMER'de oluşturulan kriz merkezine giderek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri koordine etti. Bazı mahalle ve evlerde su tahliyeleri yapılarak, yer yer mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı ve Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'ndeki 31 vatandaş evlerinden tahliye edilerek Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşların da güvenli evlere taşınmaları sağlandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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