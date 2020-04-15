Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile araç trafiğine kapatılan Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan dünyayı etkisi altına alan salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymalarını uymalarını isteyen Vali Deniz, "Bu salgının önüne geçebilmenin tek yolu sosyal izolasyonu sağlamak, bu yüzden zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Çıkmak zorunda kaldığımız zamanlarda ise özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek maske kullanımı ve diğer tedbirlere uyalım. Alınan tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için. Bu süreci hep birlikte sabrederek aşacağız" diye konuştu.



Vali Deniz, ayrıca cadde üzerinde görev yaparak vatandaşlara maske dağıtan emniyet mensuplarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA