Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu ilçesini ziyaret ederek, bir dizi etkinliğe katıldı.

İlk olarak Kaymakamlığa gelen Vali Deniz, burada çiçekle karşılandı. Kaymakam Ali Yılmaz'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Deniz, daha sonra Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Vali Deniz, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantının bitişinde Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Vali Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'dan oda hakkında bilgi aldı.



Vali Deniz, son olarak Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan halı sahada incelemelerde bulundu.



Vali Deniz, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı açıklamada, Manisa'nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hep birlikte Manisamızı kalkındırmak için çalışıyoruz. Manisa büyük, güzel ve şehzadeler yetiştirmiş bir şehir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı, ülkemize ve milletimize faydalı şekilde sürdürüyoruz. Bizler millet olarak işimizi her zaman iyi yaptık ve iyi yapmaya devam edeceğiz."