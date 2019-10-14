Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu

Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu ilçesini ziyaret ederek, bir dizi etkinliğe katıldı.

Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu ilçesini ziyaret ederek, bir dizi etkinliğe katıldı.

İlk olarak Kaymakamlığa gelen Vali Deniz, burada çiçekle karşılandı. Kaymakam Ali Yılmaz'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Deniz, daha sonra Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Vali Deniz, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantının bitişinde Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Vali Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'dan oda hakkında bilgi aldı.


Vali Deniz, son olarak Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan halı sahada incelemelerde bulundu.


Vali Deniz, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı açıklamada, Manisa'nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hep birlikte Manisamızı kalkındırmak için çalışıyoruz. Manisa büyük, güzel ve şehzadeler yetiştirmiş bir şehir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı, ülkemize ve milletimize faydalı şekilde sürdürüyoruz. Bizler millet olarak işimizi her zaman iyi yaptık ve iyi yapmaya devam edeceğiz."

Ali Yılmaz, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerleri Haseke'den de çekildi
Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]