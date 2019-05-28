Vali Deniz, Turgutlu'da STK temsilcileri ile buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



İftara Vali Deniz'in yanı sıra, Merkez Valisi Şerif Yılmaz, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve eşi, Salihli Kaymakamı Levent Kılınç, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peştenlik, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar yemeğinde Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, Vali Deniz ve Merkez Valisi Şerif Yılmaz'a Kur'an ve Türk Bayrağı hediye etti. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı ve söz konusu vatan savunması olduğunda milletçe ölümü göze almaya hazır olduğumuzu ifade eden Vali Deniz, "Öncelikle Allah gazilerimizden, şehitlerimizden ve ailelerinden razı olsun. Biz onlar sayesinde buradayız. Turgutlu, sanayisi, tarımı ve konumuyla güzel ilçelerimizden birisi. Hızlı trenin güzergahında olması, İstanbul-İzmir otoyolunun açılacak olması Turgutlu'yu daha da iyi konuma getirecek. Bugün sizlerle bu gönül sofrasında olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah oruçlarımızı kabul etsin, şimdiden Ramazan Bayramınızı da kutluyorum" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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