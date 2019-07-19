Son Dakika Haberleri: Vali Deniz vatandaşın akşam keyfine ortak oldu
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Vali Deniz vatandaşın akşam keyfine ortak oldu

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz dün akşam saatlerinde Hafsa Sultan, Laleli, Şehitler ve Alaybey mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Deniz vatandaşın akşam keyfine ortak oldu, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz dün akşam saatlerinde Hafsa Sultan, Laleli, Şehitler ve Alaybey mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Deniz ayrıca Selendililer Derneğini de ziyaret ederek üyelerle sohbet etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz dün akşam saatlerinde Hafsa Sultan Mahallesinde bir kahvehanede vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Daha sonra mahalle esnafını ziyaret eden Vali Deniz, esnafa bereketli ve bol kazançlar diledi. Daha sonra Laleli Mahallesinde bir çay bahçesinde oturan vatandaşları ziyaret eden Vali Deniz, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Vali Deniz, gece park ve bahçelerde oturan Şehitler Mahalle sakinlerini de ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Deniz, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Ziyaretlerine Alaybey Mahallesiyle devam eden Vali Deniz, mahalle esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla da sohbet eden Vali Deniz, yaz tatilini iyi değerlendirerek dinlenmelerini aynı zamanda bol bol kitap okumalarını isteyerek onlara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Deniz, Manisa Selendililer Derneğini de ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti. - MANİSA
Alaybey, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
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