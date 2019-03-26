Son Dakika Haberleri: Vali Deniz ve Eşi, Kadın Derneklerini Ziyaret Etti

Vali Deniz ve Eşi, Kadın Derneklerini Ziyaret Etti

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz kadın derneklerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz ve Eşi, Kadın Derneklerini Ziyaret Etti, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz kadın derneklerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciğini ve Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

KADEM'e ziyaret

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciğini ziyaret etti. KADEM Manisa Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, KADEM Manisa Temsilciliğini ziyaret etti. Derneğin Manisa Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Deniz ve eşi KADEM'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Atman, nazik ziyaretleri nedeniyle Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'e teşekkür ederek, kurulduğu günden beri KADEM'in Manisalı kadınlara yönelik faaliyetleri ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atman, Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in Manisa'ya geldikleri günden beri verdikleri desteğin çalışmalarında kendilerini motive ettiğini ifade etti. Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz de KADEM'in çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifine ziyaret

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi ve Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kafkaslı, yönetimini tanıtarak kooperatif çalışmaları ve Manisa bezi hakkında bilgi verdi. Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kadınların elinin değdiği her işte başarı olduğunu vurgulayan Vali Deniz, Manisa'nın ekonomisinin, kültürünün, turizminin gelişmesi adına yapılacak her çalışmaya önem verdiklerini ifade ederek Başkan Kafkaslı ve yönetimine başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralılar Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Deniz ve Eşi, Kadın Derneklerini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]