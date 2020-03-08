Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı
6 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesi ile sohbet eden Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, hem şehit annesi Hürü Savunmaz'ın hem de tüm şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyarette Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Vekili Seyfi Türkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan eşlik etti. - MANİSA
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