Son Dakika Haberleri: Vali Deniz ve Eşinden Şehit Annesine 'Geçiş Olsun' Ziyareti

Vali Deniz ve Eşinden Şehit Annesine 'Geçiş Olsun' Ziyareti

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, geçirdiği rahatsızlık nedneiyle tedavisine devam edilen şehit pilot Üsteğmen Okan Divrik'in annesi Nevin Divrik'e 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Deniz ve Eşinden Şehit Annesine 'Geçiş Olsun' Ziyareti, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, geçirdiği rahatsızlık nedneiyle tedavisine devam edilen şehit pilot Üsteğmen Okan Divrik'in annesi Nevin Divrik'e 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Sekiz Eylül Hastanesinde tedavi gören Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik'in annesi Nevin Divrik'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da eşlik etti.

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, şehit annesi Nevin Divrik'e 'Geçmiş olsun' temennilerini ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Şehit annesi Nevin Divrik de kendisini ziyaret ederek Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'e teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Eylül, Manisa, Güncel
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