Vali Deniz ve fotoğrafçılar Demirci'nin doğal güzelliklerini keşfetti

Vali Ahmet Deniz, Manisa'nın turizmine katkıda bulunmak amacıyla fotoğraf severler ile birlikte Demirci ilçesinin doğal ve kültürel güzelliklerini gezerek fotoğraf çekti.



Şehzadeler şehri Manisa'nın merkez ve ilçelerinde bulunan kültürel ve doğal değerleri tanıtmak amacıyla turizm acentelerinin Manisa'ya davet edilmesi ve Manisa'da bulunan turizm şirketleri ile yapılan toplantının ardından Vali Ahmet Deniz, gönüllü fotoğraf severlerle birlikte Manisa'nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Demirci'de kültürel ve doğal alanları fotoğrafladı. Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Orman ve Su İşleri IV. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) üyeleri ve Aigai Fotoğraf Topluluğu üyelerinin katıldığı etkinlikte; Yarbasan Mahallesinde mevsim geçişinin doğal renklerinin, Mahmutlar Mahallesinde Demircili kadınların çalıştığı dokuma tezgahları ve yine kadınların el emeği ile üretilen Demirci Ekşi Maya Ev Ekmeğinin fotoğraflarının çekilmesinin ardından Sarıçayır Mevkii Akıncılar Anıtı ziyaret edilerek burada seyir teraslarından yine Demirci doğası fotoğraflandı. Demirci Hışır Kayalıkları ve Gürgen mevkiinden sonra Vali Ahmet Deniz ve fotoğraf severlerin son durağı Demirci Dağı Şelalesi oldu. Vali Deniz, foto safariye katılan fotoğraf severlere teşekkür ederek 'Manisa İçin Sen de Deklanşöre Bas' sloganı ile Manisa'nın kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için foto safarilerin devam edeceğini söyledi.



Vali Deniz, ayrıca fotoğraf severler tarafından çekilen fotoğrafların fotoğrafçının ismiyle Manisa Valiliği hesaplarından yayınlanacağını da belirtti. - MANİSA