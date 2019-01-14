Vali Deniz, Yağmurdan Etkilenen Mahalle ve Tarım Arazilerini İnceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşturulan Kriz Masasında bir yandan çalışmaları koordine ederken bir yandan hasar tespit çalışmaları kapsamında yağmurdan etkilenen mahalle ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşturulan Kriz Masasında bir yandan çalışmaları koordine ederken bir yandan hasar tespit çalışmaları kapsamında yağmurdan etkilenen mahalle ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.



Vali Deniz ilk olarak GAMER'e giderek Kriz Merkezinde yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra yağmurdan etkilenen ve Manisa Öğretmenevinde misafir edilen aileleri ziyaret eden Vali Deniz kendileriyle bir süre sohbet edip ihtiyaçlarını dinledi.



Tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak için Aşağı Çobanisa Mahallesine geçen ve burada vatandaşlarla görüşen Vali Deniz Aşağı Çobanisa ve Hacıhaliller Mahallesi yolu arasında Nif çayı üzerinde bulunan köprüde ve civarındaki arazilerde incelemede bulunarak çiftçilerle görüştü. Bölgede yapılan tespit çalışmaları ve yağmurdan etkilenen tarım arazileri hakkında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ten bilgi alarak yoğun yağıştan olumsuz etkilenen araziyi traktörle gezen Vali Ahmet Deniz, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ifade etti.



Vali Deniz ardından Şehzadeler ilçesindeki Akpınar Mahallesine geçti. Akpınar Mahallesi muhtarlığını ziyaret eden Vali Deniz'e mahalledeki incelemelerinde Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Ali Dedeler, DSİ, MASKİ, Kızılay yetkilileri ile Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk da eşlik etti.



Akpınar Mahallesinde kepçeye binerek, sudan etkilenen sokakları tek tek inceleyen Vali Deniz vatandaşları dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Deniz ve beraberindekiler mahallenin altındaki akıntının kaynağı olduğu belirtilen bölgede de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Vali Deniz, vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi. - MANİSA

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