Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, yaz spor okullarını ziyaret etti
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Vali Deniz, yaz spor okullarını ziyaret etti

37 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20 branşta ücretsiz olarak açtığı yaz spor okullarını ziyaret etti.

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Vali Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte; basketbol, cimnastik, güreş, judo, voleybol, muay thai, wushu, tekvando, atıcılık, yüzme ve okçuluk kurslarının antrenmanlarını ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi. Çocuklar ve velileriyle sohbet eden Vali Deniz, antrenörlerden de çocuklar ve gençler için hazırlanan spor eğitimleriyle ilgili bilgiler alarak yapılan antrenmanları izledi.

"Aranızdan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları çıkacaktır"

Yaz okulunda eğitim gören çocuk ve gençlerin antrenmanlarına da katılan Vali Deniz, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yaparken görünce çok mutlu oluyorum. Telefondan, bilgisayardan uzak durmanız, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek, gelişiminize katkı sağlayacak olan spor faaliyetleriyle ilgilenmeniz çok güzel. Aranızdan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Yeter ki siz yürekten isteyin ve çalışmayı bırakmayın. Gelecekte ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağınıza, İstiklal Marşımızı tüm Dünyaya dinleteceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

"Manisa'nın spor yapan bir şehir olmasını istiyoruz"

Manisa'nın bir spor şehri olmasını istediğini belirten Vali Ahmet Deniz, çocuk ve gençlerin temel spor eğitimi almasını çok önemsediklerini ifade ederek, "Sporu hayatımızın içerisine muhakkak almak zorundayız. Çocuklarımıza spor eğitimini erken yaşta vermemiz lazım. Aralarından büyük başarılara imza atan sporcular çıkacaktır. Spor sayesinde çocuklarımız daha iyi ve sağlıklı bireyler olarak yetişecek, bütün zararlı alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Devletimizin bu konuda güzel imkanları var. Sporun hemen hemen bütün dallarının ücretsiz olarak öğretildiği tesislerimiz var. Yazın çocuklarımızın bu tesislerden faydalanmalarını istiyoruz. Yaz okullarına katılım sayılarının daha da artmasını istiyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Manisa, birçok konuda marka şehir, istiyorum ki spor konusunda da marka haline gelelim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve hocalarımıza katkılarından dolayı, velilerimize çocuklarını spora teşvik etmelerinden dolayı ve en önemlisi çocuk ve gençlerimize kendilerini daha iyiye daha güzele taşıyacak faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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