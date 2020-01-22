Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İş adamları ile Devrek'te bir araya geldi.

Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İş adamları ile Devrek'te bir araya geldi.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek'te düzenlenen organizasyonda iş adamları ile bir araya geldi.


Devrek Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Beldiye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş katıldı. Toplantıda, Devrekli iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan Bektaş, kentin ve ilçelerinin ekonomik durumu ve potansiyelini, özel sektör yatırımları ile istihdam olanaklarını değerlendirmek amacıyla Zonguldak genelinde düzenlenen ekonomik toplantılar kapsamında Devrek'te iş adamları ile bir araya geldi. Vali Erdoğan Bektaş, iş adamları ile sohbet ederek çalışmaları konusunda bilgi alıp sorunlarını dinledi. Bektaş, Zonguldak ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, belirli sektör temsilcileriyle, esnaflarla, iş insanlarıyla ve onların oluşturduğu meslek kuruluşlarıyla bu tür istişare toplantıları yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi
Öğrenciler "Toprak Dede" anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]