Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı - Son Dakika

Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı

Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı Sivas Valisi Salih Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek silajlık mısırın hasadını gerçekleştirdi Sivas Valisi Salih Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek silajlık mısırın hasadını gerçekleştirdi Sivas merkeze bağlı Körtuzla köyünde İl Tarım ve...

Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek silajlık mısırın hasadını gerçekleştirdi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek silajlık mısırın hasadını gerçekleştirdi

Sivas merkeze bağlı Körtuzla köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi. Hasada katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak traktörün direksiyonuna geçip tarlada hasat yaptı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton yonca ve 100 ton da korunga tohumu desteği sağladıklarını ifade ederek, "İyi bir sinerji oluşturduk. Alanlarda, sektör sektör neler yapabiliriz bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu gayretlerin de bugün meyvelerini alıyoruz. Sivas, ekilebilir tarım arazisinde en önde gelen illerden birisi. Yaklaşık yüzde 10, kaliteli kaba yem ekimi yapılmakta. Kaba yem hayvancılıkta en büyük maliyeti tutmaktadır. Kendi yemimizi kendimiz üretmemiz gerekmektedir. Üreten Sivas, Gelişen Sivas Projesi kapsamında kama yem açığının giderilmesi için projeler başlattık. Geçen yıl başlattığımız projenin bu yıl devamlılığı görmek çok güzel. Bu işlerde önemli olan sürdürülebilir olmak. Bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton yonca, 100 ton da korunga tohumu desteği sağladık. İlimiz gittikçe nitelikli kaba yem üretiminde önemli bir merkez üssü haline gelecek. Bunu görebiliyoruz. Potansiyelimiz var. Barajlar, göletler, sulama kanalları, modern sulama sistemleri yapıldı. Çok güçlü alt yapımız ve idaremiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise yaptığı açıklamada, "2020 üretim döneminde il müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz ve Sivas İl Özel İdaremiz ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından finansa edilen "Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi" kapsamında yaklaşık 50 ton yonca tohumu, 100 ton korunga tohumu ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtımını bahar döneminde gerçekleştirmiştik. Bugün silajlık mısır hasadını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Ayhan, 50 bin metrekare toplam proje alanı ile 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasitesi olan proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı

Salih Ayhan, Tarım, Hasat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu         
20:51
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı         
20:37
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi         
19:58
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 22:00:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei