Vali Doğan'a, Ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u makamında kabul etti.

01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 16. 00'da Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, misafiriyle bir süre sohbet eden ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, Hatay'da yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederek, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün bölgemize hayırlı olmasını diledi.

Bölge Müdürü Koç ise nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.