Vali Doğan Afrin'de İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine giderek Cinderes ve Afrin'de incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine giderek Cinderes ve Afrin'de incelemelerde bulundu.



Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Doğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılarak huzura kavuşan Afrin'de incelemelerde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hatay Valiliği koordinesinde bölgede gerçekleştirilen güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri yerinde inceleyen Vali Doğan'a ziyaretti sırasında, Vali Yardımcıları Nursal Çakıroğlu, Şenol Bozacıoğlu, Orhan Aktürk ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve askeri yetkililer de eşlik etti."

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