Vali Doğan: "Amanoslarda terörist kalmamıştır" - Son Dakika

Vali Doğan: "Amanoslarda terörist kalmamıştır"

27.10.2020 00:57

- Vali Doğan: "Amanoslarda terörist kalmamıştır" Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklamada bulundu Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da yaptığı açıklamada, Amanosların teröristlerden arındırıldığını söyledi.

- Vali Doğan: "Amanoslarda terörist kalmamıştır"

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklamada bulundu

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da yaptığı açıklamada, Amanosların teröristlerden arındırıldığını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen terör operasyonlarının ardından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslarda sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "HDP Muş milletvekili Demir Çelik'in oğlu yoldaş Selim Çelik adli birimler tarafından tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül diğeri de 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir uçan aletler ile Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslara indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve 1 terörist etkisiz hale getirdik, 1 teröristi canlı olarak yakalandı. Bugün geriye kalan 2 teröristin yeri yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk silahlı kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslarda sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisinde o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amanos dağlarında, Amanoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu Gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna tüm halkımıza vatandaşlarımıza söylemek istiyorum, güvenlik birimlerimizin tebrik ediyorum herhangi bir can kaybımız yoktur" diye konuştu.

Vali Doğan: Amanoslarda terörist kalmamıştır
Vali Doğan: Amanoslarda terörist kalmamıştır
Vali Doğan: Amanoslarda terörist kalmamıştır
Vali Doğan: Amanoslarda terörist kalmamıştır

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Doğan: 'Amanoslarda terörist kalmamıştır' - Son Dakika

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