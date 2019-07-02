Vali Doğan, Arsuz'da incelemelerde bulundu
1 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
Valisi Rahmi Doğan
, Arsuz
ilçesinde incelemelerde bulundu. Sabah
saatlerinde Arsuz- Samandağ
yol yapım çalışmalarında gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Doğan, daha sonra yeni yapılan Arsuz Hükümet
Binasını gezerek incelemelerde bulundu. Doğan, bina ile ilgili Kaymakam Sarı'dan bilgiler aldı.
Vali Doğan'a yaptığı incelemelerde Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman
ve Abdülkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı
da eşlik etti. - HATAY
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