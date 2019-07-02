Son Dakika Haberleri: Vali Doğan, Arsuz'da incelemelerde bulundu
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Vali Doğan, Arsuz'da incelemelerde bulundu

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Doğan, Arsuz'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Arsuz- Samandağ yol yapım çalışmalarında gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Doğan, daha sonra yeni yapılan Arsuz Hükümet Binasını gezerek incelemelerde bulundu. Doğan, bina ile ilgili Kaymakam Sarı'dan bilgiler aldı.

Vali Doğan'a yaptığı incelemelerde Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdülkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da eşlik etti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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