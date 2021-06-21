Vali Doğan Başkanlığında Protokol İmzalandı - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Valiliğimiz koordinesinde gerçekleşen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antakya İhtisas Mobilyacılar Sanayi Sitesi arasında düzenlenen "Antakya Mobilyacılıkta Şahlanıyor" mesleki eğitim iş birliği protokolünü imzaladı.
21 Haziran Pazartesi günü saat 12. 15'de Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda Vali Doğan başkanlığında, mobilyacılık meslek dalında nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi arasında "Antakya Mobilyacılıkta Şahlanıyor" mesleki eğitim iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.
Protokol imza törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğru katıldı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre
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