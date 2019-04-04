Son Dakika Haberleri: Vali Doğan'dan Hataysporlu Futbolculara Prim

Vali Doğan'dan Hataysporlu Futbolculara Prim

12 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray'ı yenen Hataysporlu futbolcuları primle ödüllendirdi.

Vali Doğan'dan Hataysporlu Futbolculara Prim, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray'ı yenen Hataysporlu futbolcuları primle ödüllendirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'i deviren, çeyrek finalde de Galatasaray'ı evinde farklı mağlup eden Hataysporlu futbolculara verdiği prim sözünü yerine getirdi. Dün oynanan Birevim Elazığspor maçını da tribünden izleyen Vali Doğan, Başakşehir ve Galatasaray'ı mağlup etme başarıları göstererek, Hatay'ın tanıtımına yaptıkları olumlu katkılardan dolayı futbolcuları 5'er bin lira primle ödüllendirdi.

Vali Rahmi Doğan'ın talimatları doğrultusunda, futbolcular primlerini Hatay Valiliği Özel Kalem Müdürü Halil Yücelen'den aldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Başakşehir, Rahmi Doğan, Hatay, Spor
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