Son Dakika Haberleri: Vali Doğan'dan Suriyeli Öğretmenlere Ziyaret

Vali Doğan'dan Suriyeli Öğretmenlere Ziyaret

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de görev yapacak olan ve Paşa Karaca İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğretmenleri ziyaret etti.

Vali Doğan'dan Suriyeli Öğretmenlere Ziyaret, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de görev yapacak olan ve Paşa Karaca İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğretmenleri ziyaret etti.

Doğan, Afrin Bölgesinde yeniden eğitim verir hale getirilen okullarda müfredat doğrultusunda Türkçe dersler vermek üzere eğitim alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada okul idaresi ve öğretmenlerle sohbet eden Doğan, herkese görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Hatay, Afrin, Güncel
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