Vali Doğan, Hatay'da Gerçekleştirilen İlk Buz Hokeyi Turnuvasına Tribünden Destek Verdi - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sponsorluğunda ilimizde ilk defa gerçekleştirilen Buz Hokeyi Sezon Finali turnuvasını tribünden izleyerek sporculara destek verdi.

28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18. 00'da Hatay (Antakya) Buz Pateni salonunda oynanan müsabakaları eşi Gülden Gülüzar Doğan hanımefendi ile takip eden Vali Doğan, kazanan takım oyuncularına kupa ve madalyalarını takdim ederek, turnuvaya katılan tüm takım oyuncularını ve hocalarını tebrik etti.

Sporculara tribünden destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan' a, Hanımefendi Gülden Gülüzar Doğan, Ak Parti Hatay Milletvekili Av. Sabahat Özgürsoy Çelik, Ak Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.