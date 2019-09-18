Vali Doğan: "Hatay'ın marka değeri çok yüksek"

Hatay Valiliği öncülüğünde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odası, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin katkısı ile İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri'nin tanıtımı tarihi Hatay Meclis Binası önünde gerçekleştirildi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan Hatay'ın bir marka olduğunu ve daha ciddi ve profesyonelce bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek "Sıradan hale gelmiş il günlerini Hatay gibi büyük bir markası olan şehir için düşünmemiz mümkün değildi. Çünkü yıllardır Ankara'da ve İstanbul'da hemşerileri ile bir araya gelme onların özlemini giderme ve orada da illerini tanıtma anlamında düzenlenen etkinlikler Hatay için yavan kalacak. O yüzden bizde valilik olarak daha ciddi ve profesyonelce yapılabilmesi anlamında öncelikle Hatay Günleri, Hatay Gastronomi Günleri ve benzeri isimler altındaki tüm faaliyetlerin patent enstitüsünden Hatay Valiliği'ne tescilini yaptırdık. Bugünden itibaren hiç kimse Hatay Valiliği'nden izin almadan bu tarz etkinlik yapamazlar" dedi.



Vali Doğan Hatay'a gelen yerli ve yabancı turistlerin beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Hatay'ın marka değeri gerçekten çok yüksek. Hatay'a gelen insanların beklentileri çok yüksek olduğu için geldiklerinde beklentilerini bulamazlarsa hüsranla geri dönüyorlar. Hatay'a gelen insanların ya geri gelmesi ya da akrabası arkadaşı ile gelmesi lazım. Bu şehir yaylası, ovası, denizi ve tarihi ile gerçekten insanların dikkatini çekiyor. Biz hizmet sektörü olarak burada gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp göndermemiz lazım. Hatay Güvenlik sorununu aşmıştır, gelen insanların artık Hatay'ın sokakların da gezerken güvenlik kaygısı taşımamaktır" dedi.



Turizmden biz çok büyük pay almak iddialarının olduğunu söyleyen Vali Doğan, "Hatay dünya da sadece kendi topraklarından çıkan müzesi olan nadir şehirlerinden bir tanesi. Her geçen gün müzemiz daha zenginleşiyor. Bütün kurumlar taşın altına elini koyduğu takdirde, bu şehir turizmden istediği payı alacaktır" dedi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan 26 Eylül tarihinde başlayacak olan 'İstanbul'da Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri'nin hayırlı olmasını dileyerek, destek veren oda ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise 26-29 Eylül'de yapılacak tanıtımda amaçlarının Hatay'ın marka değerini arttırmak olduğunu ve Hatay'ın tanıtımına ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi.



Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz ise tanıtım günlerinin Hatay için bir fırsat olduğunu el birliği ile Hatay sesinin gür çıkması için, katkı sunulması gerektiğinin altını çizdi. - HATAY