Son Dakika › Güncel › Vali Doğan: '(İdlib'deki saldırı) Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında... - Son Dakika
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında...
6 saat önce
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Vali Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."
Son Dakika Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Yunanistan sınırına geldi İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı Şehit haberlerinin ardından NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi: İdlib için geçerli mi?