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Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır.
7 saat önce
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Vali Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır."
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