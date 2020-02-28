Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Doğan: '(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. - Son Dakika

Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır.

7 saat önce

Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır.

Vali Doğan:

Vali Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır."

Nezih Doğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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