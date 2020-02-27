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Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır.
6 saat önce
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Vali Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır."
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