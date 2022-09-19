Vali Doğan'ın, gaziler ve yakınlarıyla sohbet etmesi
Tören alanından detaylar - Hatay
Hatay Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır konuşma yaptı.
Vali Doğan, törenin ardından gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika