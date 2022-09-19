19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 12:57

Vali Doğan'ın, gaziler ve yakınlarıyla sohbet etmesi Tören alanından detaylar - Hatay Hatay Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vali Doğan'ın, gaziler ve yakınlarıyla sohbet etmesi

Tören alanından detaylar - Hatay

Hatay Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır konuşma yaptı.

Vali Doğan, törenin ardından gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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