Vali Doğan: "Öğrenmenin temeli okul öncesinde atılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Doğan: 'Öğrenmenin temeli okul öncesinde atılıyor' - Son Dakika

Vali Doğan: "Öğrenmenin temeli okul öncesinde atılıyor"

10 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitimde başarı ve katılımı ne kadar sağlarsak eğitimde de başarımızı o kadar artırmış olacağız" dedi.

Vali Doğan:

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitimde başarı ve katılımı ne kadar sağlarsak eğitimde de başarımızı o kadar artırmış olacağız" dedi.


Vali Doğan, "Bir Evim Bir Gelecek" projesi kapsamında ihtiyaçları karşılanan Payas İlçesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu Anasınıfını ziyaret etti.


Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Vali Doğan, "Öğrenmenin temeli okul öncesi eğitim kurumlarında atılıyor. Bir ülkede bilim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitimi ele almak gereklidir. Okul öncesi eğitim ise eğitimin en önemli dönemlerinden biridir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitimde başarı ve katılımı ne kadar sağlarsak eğitimde de başarımızı o kadar artırmış olacağız. İller, eğitimdeki başarılarını derecelendirirken okul öncesindeki yüzdeleri de dikkate alıyorlar. Çocuklarımızın becerilerini ortaya koyabildikleri, geliştirebildikleri okul öncesi eğitim kurumlarımızın ailelere de büyük kolaylık ve katkı sağladığını düşünüyorum. Eğitim muhakkak ilk önce anne ve babada başlar ancak evdeki eğitimin pekiştirilmesi, daha da geliştirilmesi açısından çocuklarımızın iç içe olduğu, eğlenerek öğrendiği bu eğitim kurumlarımız çok önemli" diye konuştu.


Vali Rahmi Doğan'a ziyaretinde, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy eşlik etti. - HATAY

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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