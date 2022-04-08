Vali Doğan, Romanlar Federasyonu Başkanı Teke'yi kabul etti - Son Dakika
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Vali Doğan, Romanlar Federasyonu Başkanı Teke'yi kabul etti

08.04.2022 14:19
Vali Doğan, Romanlar Federasyonu Başkanı Teke'yi kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Romanlar Federasyonu Başkanı Çetin Teke ve beraberindekileri kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Romanlar Federasyonu Başkanı Çetin Teke ve beraberindekileri kabul etti.

Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 8 Mart Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Vali Doğan, "Kendilerine özgü yaşam tarzları ve kültürleriyle toplumumuza renk katan Romanlar, tarih boyunca halkımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur." ifadesini kullandı.

Çetin Teke de kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

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Rahmi Doğan, Hatay, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Doğan, Romanlar Federasyonu Başkanı Teke'yi kabul etti - Son Dakika


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