Vali Doğan: "Türk milletin neleri başarabileceğini ispatladınız" - Son Dakika

Hatay'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Antakya Şehitliği'nde gerçekleşen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 8. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Başsavcısı Ahmet Atahan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz katıldı.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonrasında Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Rahmi Doğan, "Aziz şehitlerimiz, göğsümüzü gururla kabartan, tarihimizin en müstesna zaferlerimizden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümünü kutlamak üzere yüksek huzurlarınızdayız. En güçsüz göründüğü dönemde dahi vatanı, bayrağı, dini ve istiklali söz konusu olduğunda Türk milletin neleri başarabileceğini ispatladınız. Canınızı vererek can olduğunuz bu vatan toprakları üzerinde rahat ve huzur içerisinde yaşıyor ve geleceğe umutla bakabiliyorsak, siz aziz şehitlerimizin sayesindedir. Toprağa değil, milletimizin kalplerine gömülen sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz, ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ardından beraberindeki heyet ile birlikte şehitliği gezerek şehit kabirlerine karanfiller bırakan Vali Doğan, Kuran-ı Kerim okunması ve şehitler için dualar edilmesinin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü programı sona erdi. - HATAY