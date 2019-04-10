Son Dakika Haberleri: Vali Doğan: "Ülke Gündemini Sarsacak Olayları Başlamadan Sonlandırıyoruz"

Vali Doğan: "Ülke Gündemini Sarsacak Olayları Başlamadan Sonlandırıyoruz"

28 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ülkede yapılabilecek birçok saldırıları Hatay'da başlamadan sonlandırdıklarını belirterek, "Biz her şeyi açıklamıyoruz ama arkadaşlarımızla birlikte çok önemli olayları, ülkenin gündemini sarsacak, ülkeyi ayağa kaldıracak, insanları üzecek birçok olayı engelliyoruz" dedi.

Vali Doğan:
Hatay Valisi Rahmi Doğan, ülkede yapılabilecek birçok saldırıları Hatay'da başlamadan sonlandırdıklarını belirterek, "Biz her şeyi açıklamıyoruz ama arkadaşlarımızla birlikte çok önemli olayları, ülkenin gündemini sarsacak, ülkeyi ayağa kaldıracak, insanları üzecek birçok olayı engelliyoruz" dedi.

10-14 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisleri kabul eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, polislerin ülkenin mihenk taşı olduğunu belirterek, "Ülkemizde, yapılabilecek olan tüm planlar, saldırılar, tüm girişimler bizim bölgemizden geçerek iç taraftan geçiyor yada bizim bölgemizde sonlanıyor. Biz her şeyi açıklamıyoruz ama arkadaşlarımızla birlikte çok önemli olayları, ülkenin gündemini sarsacak, ülkeyi ayağa kaldıracak, insanları üzecek birçok olayı engelliyoruz, takip edip, müdahale ediyoruz. Olay başlamadan sonlandırıyoruz" diye konuştu.

Polislerimizin görevinin zor olduğunu ve bunun farkında olduklarını belirten Vali Doğan, "Ancak arkadaşlarımız bu zorluğu gönüllü olarak yapıyor. İşin gereği, coğrafyanın şartlarından dolayı. Gönül ister ki en uygun şartlar da, imkanlarda bu iş yapılabilsin ama bu ülkenin imkanları ile orantılı bir durum. Arkadaşlarımıza bir görev yazarken Allah şahittir ki her zaman kendi çocuklarımızı operasyona gönderiyormuşuz gibi kendi çocuklarımıza ne tedbir almamız gerekiyorsa, aynı duygu ve düşüncelerle burada tartışıyor ve konuşuyoruz. Çünkü bunların hepsi can, anne, baba, kardeş, dolayısı ile onlara gelebilecek en ufak zarar bizi fazlasıyla üzer. Bu hassasiyetle hepimiz görevimizi yapıyoruz. Onlarda görevlerini yaparken, mutlular, çünkü vatan hizmeti. Görev sadece para karşılığı yapılan bir iş değil, vatan aşkı ile çalışan arkadaşlar var. Bu millet yeri gelmiş, hiçbir karşılık gözetmeden, görevleri ifa etmiş. Ülkenin şartları, memleketin imkanları arttıkça da onların imkanlarını da en iyi şekle getirmek için gayretimiz var" şeklinde konuştu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:59 Kaynak: İHA
Nezih Doğan, Rahmi Doğan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Doğan: "Ülke Gündemini Sarsacak Olayları Başlamadan Sonlandırıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]