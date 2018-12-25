Vali Doğan ve Başkan Savaş, Hıristiyan Vatandaşların Noel Bayramı'nı Kutladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı.



Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen kutlamada konuşan Vali Doğan Antakya'nın farklı din, ırk ve mezhepten olan insanların huzur içerisinde yaşadığı bir toprak parçası olduğunu belirterek, "Bugün Hristiyan vatandaşlarımızın Noel bayramı ve bizde onların sevincine iştirak edebilmek adına onlarla birlikte oluyoruz. Ben öncelikle Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramını tebrik ediyorum. Tabi Antakya yüzyıllardır beşiklik yapmış, medeniyetleri yaşatmış, farklı din, ırk ve mezhepten olan insanların huzur içerisinde yaşadığı bir toprak parçası. Bugün yine farklı din ve mezhepten insanlarla huzur içerisinde yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun arttığı günler, birlik ve beraberliğin coşkuya karıştığı günlerdir. Biz onlarla bu topraklarda yaşamaktan mutluyuz, ben eminim ki onlarda bu topraklarda bizlerle beraber yaşamaktan mutlular. Sokaklarımıza, caddelerimiz, sosyal yaşantımıza renk katıyorlar" dedi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise tüm Hıristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı tebrik etti.



Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ise Antakya'nın, 3 semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı müstesna şehirlerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Sevginin başkenti Antakya'da Hıristiyan dinine mensup insanlar olarak Noel Bayramı'nı büyük bir sevinç ve coşku ile kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Yüzyıllardır devam eden barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiği, ibadethanelerin aynı anda Allah'a yakarışların sunulduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, 3 semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı Antakya, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden bir tanesidir. Sayın Valimiz ve misafirlerimiz Noel Bayramımızı kutlamak için Kilisemize teşrifiniz ile bayramımıza farklı bir anlam kattınız. Bu bayram vesilesi ile yaklaşan yeni yılınızı kutlar sevgi, barış ve kardeşlik ikliminin bütün dünyaya hakim olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler konuklara dağıtıldı. - HATAY

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