Vali Doğan ve milletvekilleri Hatay Stadı'nı inceledi - Son Dakika

Vali Doğan ve milletvekilleri Hatay Stadı'nı inceledi

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay milletvekilleri yapımında sona gelinen Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay milletvekilleri yapımında sona gelinen Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Doğan ve milletvekilleri, stadın zemin ve bina bölümlerinde inceleme yapıp yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, buradaki konuşmasında, çimlendirme çalışmalarının çok hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Stadın çok ciddi bir yatırım olduğunu vurgulayan Doğan, " Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla da yatırımlar birebir örtüştü. Biz Hatayspor'un her başarısı ile mutlu oluruz. İnşallah önümüzdeki yıl da güzel başarılar elde edeceğiz. Burada çok az bir işimiz kaldı. Şu an koltuklar bitme aşamasına geldi. Eylülün ilk haftası itibariyle çim serim işi başlayacak. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz alan milletvekilleri de Hatayspor'un başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, stadın Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundular.

İncelemelere, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman ile MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu da katıldı.

Vali Doğan ve milletvekilleri Hatay Stadı'nı inceledi

Nezih Doğan, Rahmi Doğan, Hatayspor, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Doğan ve milletvekilleri Hatay Stadı'nı inceledi - Son Dakika
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