Vali Doğan ziraat odası başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ziraat odası başkanlarıyla toplantı yaptı.

Doğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ziraat odası başkanlarından, çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki tarım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kentin verimli toprakları ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde zengin bir yöresel ürün potansiyeline sahip olduğunu belirten Doğan, "Yaşadığımız pandemi süresince bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirebilmek adına bir yandan tedbirlerimizi alırken diğer yandan da çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerini aksamadan sürdürebilmesi için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Çiftçilerimizin de özverisiyle bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.