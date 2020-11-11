Vali Doruk, 1200 yıllık tarihi İşhan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesindeki tarihi İşhan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezine 34 kilometre uzaklıktaki İşhan köyünde restorasyon çalışmaları devam eden yaklaşık 1200 yıllık tarihi kilisede incelemelerde bulunan Vali Doruk, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren köy muhtarı Nusret Koç, kilise sayesinde köylerine çok sayıda yerli ve yabancı turist geldiğini söyledi.

Köyün, inanç turizmi açısından önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Artvin Valiliğimiz kilisenin restorasyon çalışmasına son derece önem veriyor. Kilisede restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında köy tüzel kişiliğine ait olan atıl durumdaki bir bina Artvin Valiliği ve ilçe kaymakamlığının katkılarıyla modernize edilerek, sosyal tesis haline getirildi. Bölgeye gelen ziyaretçiler burada dinlenme fırsatı bularak ihtiyaçlarını giderebilecekler. Ayrıca yöremize ait yöresel ürünleri sergileyerek satışa sunacağız. Bu da köy halkına önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Projede emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim."

Vali Doruk'a ziyarette, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdurrahman Anlaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak eşlik etti.