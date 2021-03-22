Vali Doruk'a Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Doruk'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası"nı kutladığı kurum çalışanlarına başarılar diledi.