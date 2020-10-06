Vali Doruk, Artvin Hopaspor Yöneticilerini Kabul Etti - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Artvin Hopaspor'un kulüp yöneticileri, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Vali Doruk, kulüp başkanı İmdat Uçan, kulüp başkan vekili Kemal Makar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Uzun ile İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Çakır'ı makamında kabul etti.

Doruk, Artvin Hopaspor Kulübü'nün kenti futbolda profesyonel ligde en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Artvin Hopaspor'un, sezon sonunda hak ettiği şampiyonluğu elde ederek 2. Lige çıkacağını ümit ediyorum." dedi.

Kulüp başkanı İmdat Uçan ise kulübün ve takımın genel durumu hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

Hedeflerinin ligi birinci sırada tamamlayarak 2. lige çıkmak olduğunu ifade eden Uçan, şunları söyledi:

"Bu yıl şampiyonluk parolasıyla yaklaşık 20 transfer yaptık. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize inancımız tamdır. Taraftarımız her zaman takımımıza büyük destek veriyor. Ligde 2 galibiyet aldık. Hafta sonu maalesef sahamızda Ofspor'a yenilerek ilk mağlubiyetimizi aldık. Önümüzde oynayacağımız çok maç var. Bunun telafisini yapacağımıza inancım tamdır. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Artvin Hopaspor'u hep birlikte bu sene 2. lige çıkarmak istiyoruz. Takımımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Uçan, kulübe katkılarından dolayı Vali Doruk'a adının yazılı olduğu Artvin Hopaspor forması hediye etti.