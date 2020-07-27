Vali Doruk Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Artvin İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğinin altını çizen Doruk, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda vatandaşların fazla kalmaması gerektiğini belirtti.

Doruk, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de Kovid-19 salgını ile mücadelenin sürdüğünü, çeşitli tedbirler alındığını ve tedbirlerin titizlikle uygulandığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Belediyesi genel koordinatörü Cüneyt Öztürk, İl Sağlık Müdür Vekili Sibel Şahin ve kurul üyesi kamu kurum ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.