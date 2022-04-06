Vali Doruk, bölge birincisi halkoyunları ekibini kabul etti - Son Dakika
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Vali Doruk, bölge birincisi halkoyunları ekibini kabul etti

06.04.2022 12:18
Vali Doruk, bölge birincisi halkoyunları ekibini kabul etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, halkoyunları yıldızlar düzenlemeli dalda bölge birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Gazi Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, halkoyunları yıldızlar düzenlemeli dalda bölge birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Gazi Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Vali Doruk, tebrik ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Doruk, Artvin'in eğitimin yanı sıra halk oyunlarında da söz sahibi bir il olduğunu söyledi.

Halk oyunlarının Artvin'de çok önemli yere sahip kültürel bir zenginlik olduğunu belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Bunu geçmişte olduğu bugün de elde edilen başarılarla görmenin mutluluğunu kent olarak hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin aldığı başarı da çok kıymetli. Önce il birinciliği, sonra Gümüşhane'de aldığınız bölge birinciliği, bunlar önemli başarılar. İnşallah 9 Nisan'da Kastamonu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'ndan da birincilikle dönersiniz. Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor ve başarılar diliyorum."

Kabulde İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gazi Ortaokul Müdürü Osman Pehlivan, halk oyunları eğitmeni Egemen Çetin ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çolak hazır bulundu.

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Yılmaz Doruk, Türkiye, Artvin, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Doruk, bölge birincisi halkoyunları ekibini kabul etti - Son Dakika


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