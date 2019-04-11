Vali Doruk, Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Verdi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Bağımlılık" konulu yarışmada il genelinde dereceye giren 6 öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Bağımlılık" konulu yarışmada il genelinde dereceye giren 6 öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.





İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve Yeşilay Artvin Derneği Başkanı Tuncer Başer'i öğrencilerle birlikte makamında kabul eden Vali Doruk, bağımlılık yapan maddelerle mücadelenin Artvin'de büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.



Şiir, kompozisyon, resim ve karikatür kategorilerinde il genelinde düzenlenen yarışmaya 238 öğrencinin katıldığını ifade eden Kahveci ise 6 öğrenciye ait eserin ödüle layık görüldüğünü belirtti.



Ziyaretin sonunda Vali Doruk, başarılı öğrencileri plaket ve başarı belgelerini sundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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