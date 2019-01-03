Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden Brifing Aldı

Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden Brifing Aldı

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden Brifing Aldı, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, Bölge Müdürü Celal Tokalak'tan brifing aldı.

Kurumun müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda, Artvin'in içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, HES projeleri, tamamlanan ve projesi devam eden baraj, gölet, sulama ve taşkın tesisleriyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.


Doruk, ziyarette tüm DSİ çalışanlarına başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05 Kaynak: AA

HES, Devlet Su İşleri, Şerif Yılmaz, Artvin, Güncel
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