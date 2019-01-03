Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden Brifing Aldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, Bölge Müdürü Celal Tokalak'tan brifing aldı.



Kurumun müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda, Artvin'in içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, HES projeleri, tamamlanan ve projesi devam eden baraj, gölet, sulama ve taşkın tesisleriyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.





Doruk, ziyarette tüm DSİ çalışanlarına başarı diledi.

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