Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Gazeteci Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Vali Doruk, Gazeteci Adaylarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Vali Doruk, Gazeteci Adaylarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. katıldı.

Vali Yılmaz Doruk, gazeteci adayı öğrencilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Vali Doruk ile sohbet eden öğrencilerden Erbil Sancar ve Ceydanur Altuntaş, Doruk'a Artvin'le ilgili sorular yöneltti.

Genç gazeteci adaylarının sorularını yanıtlayan Vali Doruk, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri, bolca kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Doruk, öğrencilere başarılar dileyerek hediyelerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Şerif Yılmaz 2, Artvin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:23:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Gazeteci Adaylarıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]