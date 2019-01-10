Vali Doruk, Gazeteci Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Ayhan Şahenk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk
, Vali Yardımcısı İdris Akça
, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. katıldı. Vali Yılmaz
Doruk, gazeteci adayı öğrencilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.
Vali Doruk ile sohbet eden öğrencilerden Erbil
Sancar ve Ceydanur Altuntaş
, Doruk'a Artvin'le ilgili sorular yöneltti. Genç
gazeteci adaylarının sorularını yanıtlayan Vali Doruk, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri, bolca kitap okumalarını tavsiye etti.
Vali Doruk, öğrencilere başarılar dileyerek hediyelerini verdi.