Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Hopa İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Doruk, Hopa İlçesinde İncelemelerde Bulundu

18 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, Hopa İlçesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak yapımda son aşamaya gelinen Hopa Kaymakamlık ile Hopa Belediyesi hizmet binaları inşaatında incelemede bulunan Doruk, yüklenici firma sahibinden bilgi aldı.

Ardından Hopa Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Doruk'a, ilçenin mevcut durumu ve sorunları hakkında İlçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat bilgi verdi.

Hopa Limanı sahasında incelemelerde bulunan Vali Doruk'a, burada sürdürülen faaliyetler hakkında Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Meriç Özer tarafından brifing verildi.

Vali Doruk ve Kaymakam Canpolat daha sonra Artvin Hopaspor Kulübü Yönetim Kurulu ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Hopa Limanı sahasında konuşlanan TCSG 307 Bot Komutanlığını da ziyaret eden Vali Doruk, sahil güvenlik gemisini gezerek Yüzbaşı Umut Özdemir'den geminin tekniği ve kullanım amacı hakkında bilgi aldı.


Vali Doruk, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de sahil güvenliğin önemine işaret ederek, Özdemir ve ekibine başarılar diledi.

Liman sahasında faaliyetlerini sürdüren Türk Hava Yollarının Hopa Havaş Terminalini de ziyaret eden Vali Doruk, yöneticilerden uçuşlar hakkında bilgi aldı.

İnşası devam eden Hopa Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunan Vali Doruk'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü tarafından brifing verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Hopa, Güncel
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