Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresinin 2020 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamlayan İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.



Ardanuç ilçesindeki Ardanuç Evi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş ve il genel meclis üyeleri katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çakmak, burada yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı Aralık ayı toplantısının 20. Birleşimle tamamlandığını ve 90 milyon lira olarak hazırlanan İl Özel İdaresi 2020 yılı tahmini bütçesini oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Vali Doruk, 2020 yılı İl Özel İdaresi bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "İl Özel İdaremiz 2019 yılında kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyini artırmak için elindeki imkanların fazlasını üreterek önemli hizmetler hayata geçirmek için yoğun gayret sarf etti. Buradan tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Vali Doruk, İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis üyeleriyle 2019 yılında yapılan işlerin yanı sıra 2020 yılı bütçesi ile kırsal kesime yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.