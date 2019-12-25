Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresinin 2020 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamlayan İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresinin 2020 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamlayan İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.


Ardanuç ilçesindeki Ardanuç Evi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş ve il genel meclis üyeleri katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çakmak, burada yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı Aralık ayı toplantısının 20. Birleşimle tamamlandığını ve 90 milyon lira olarak hazırlanan İl Özel İdaresi 2020 yılı tahmini bütçesini oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Vali Doruk, 2020 yılı İl Özel İdaresi bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "İl Özel İdaremiz 2019 yılında kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyini artırmak için elindeki imkanların fazlasını üreterek önemli hizmetler hayata geçirmek için yoğun gayret sarf etti. Buradan tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Vali Doruk, İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis üyeleriyle 2019 yılında yapılan işlerin yanı sıra 2020 yılı bütçesi ile kırsal kesime yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi
Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:40 Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
00:36 Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
00:34 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:32 Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - Son Dakika
00:31 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:45:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]