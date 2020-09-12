Vali Doruk, kazada yaralanan maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaza sonrası ilçeye giderek yaralıları hastanede ziyaret etti.

Artvin'in Murgul-Damar yolunun 3. kilometresinde maden işçilerini taşıyan E.A.'nın kullandığı 08 YC 292 plakalı otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada otobüsteki Mehmet Kaynar (45) hayatını kaybederken, 16 kişide yaralandı. Kaza sonrası ilçeye gelerek Kaymakam Kemal Balaban'dan bilgiler alan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, daha sonra Murgul Devlet Hastanesine giderek tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Doruk, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Doruk daha sonra kazada hayatını kaybeden Mehmet Kaynar'ın ailesiyle görüşerek, olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getirerek, baş sağlığı diledi.

Murgul, Borçka, Hopa ve Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ARTVİN