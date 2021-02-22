Vali Doruk, Kemalpaşa'da halı dokuma kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR desteğiyle yaklaşık 4 ay önce açılan Yahyalı halı dokuma kursunu ziyaret etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın da katıldığı ziyarette konuşan Vali Doruk, Kemalpaşa ilçesindeki halı dokuma kursunu başladığı günden itibaren çok önemseyip desteklediklerini belirterek, güzel neticeler elde edildiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kursta yöredeki kadınlarca çok güzel halılar dokunduğunu ifade eden Doruk, "Biz bu kadarını beklemiyorduk. Halı dokumacılığını ilin potansiyelini kullanarak ekonomik değer haline getirmek istiyoruz. Meralardaki, yaylalardaki koyunların yününü işleyip kadınlarımızın hünerli elleriyle ilmek ilmek halıya dokuyarak ilimizde ekonomik bir değer yaratırsak daha güzel olur. Düne kadar hayvanlarımızın yünlere çöpe gidiyordu, artık o yünleri değerlendirip burada halı olarak ürüne dönüştürüyoruz." dedi.

Doruk, dokunan halıların kentin kültüründen motiflerle süslendiğine işaret ederek, "Dokunan halılara baktığımızda 300-400 yıl geriye dönük bu bölgenin izlerini görüyoruz. Bir taraftan ekonomik yönü, bir taraftan sanatsal ve kültürel yönü bu halı dokuma işini daha değerli kılıyor." diye konuştu.

Milletvekili Balta ise Kemalpaşa ilçesinin hayvancılık ve yaylacılık konusunda ilin önde gelen ilçelerinden olduğunu söyledi.

Yetiştirilen hayvanların yününün, bu kurslarda değerlendiriliyor olmasından çok memnun olduklarını kaydeden Balta, şöyle konuştu:

"Bu kursla hem geleneksel kültürümüz halıcılık yaşatılıyor hem de buradaki hayvancılığa farklı bir ekonomik boyut kazandırılıyor. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Halıcılık emek ve sabır isteyen bir iş. Buradaki kadınlarımızdan sabır göstermelerini istiyorum. Bu işin devam etmesi için güzel işlerin devam etmesi lazım. Buradaki kadınların sabrı gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Burada köylerden koyunların yününün toplanıp ipliğe dönüştürülmesi, bu ipliklerin halıya dönüştürülerek satışa sunulması, ilin tanıtımı, ev kadınlarına ekonomik kazanç gibi farklı sosyal ayakları olan bir projenin pilot çalışmasını görüyoruz. Bu çalışmayı yaygınlaştırıp bayanlarımızın istihdamını artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Doruk, Balta ve beraberindekiler, kursiyerlerin yaptığı halıları inceledi.