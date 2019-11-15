Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu üyelerini kabul etti
Son Dakika Güncel Vali Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu üyelerini kabul etti - Son Dakika

Vali Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu üyelerini kabul etti

7 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Sedat Sonbay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu üyelerini kabul etti, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Sedat Sonbay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, platform üyelerine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Sonbay da platformun kuruluş amacı, çalışmaları ve üye sayısı hakkında Doruk'u bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Sonbay, Vali Doruk'a ziyaretin anısına Türk bayrağı takdim etti.

Yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi

Öte yandan Vali Doruk, Merkeze bağlı Sarıbudak köyüne giderek, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülmekte olan yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen Doruk, yöre sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

Şerif Yılmaz 2, Kemalpaşa, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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